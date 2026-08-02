Rafael Navarro marca nos acréscimos e mantém Colorado Rapids vivo na briga pelos playoffs da MLS

O Colorado Rapids segue vivo na disputa por uma vaga nos playoffs da Conferência Oeste da MLS graças a Rafael Navarro. Na noite deste sábado (1º), o atacante brasileiro converteu um pênalti no último lance da partida e garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o Austin FC, no Dick’s Sporting Goods Park.

Com o resultado, a equipe chegou aos 22 pontos e diminuiu a distância para a zona de classificação aos playoffs. Apesar disso, o Colorado ainda ocupa uma posição fora do grupo dos classificados, mas agora está a apenas quatro pontos da vaga, restando 16 partidas para o fim da fase regular.

Além de manter o time na disputa, Rafael Navarro alcançou a marca de nove gols na atual edição da MLS. O brasileiro segue entre os principais artilheiros da competição, liderada pelo argentino Nicolás Mercau, do New York City, com 13 gols.

Após a partida, Navarro comemorou o resultado e destacou a importância da vitória para a sequência da temporada. “Realmente, foi um gol e uma vitória muito importantes. Sabíamos que precisávamos do resultado a qualquer custo, até criamos chances para matar o jogo, mas o gol só saiu no último lance. Graças a Deus, tive frieza para bater bem o pênalti, o que nos mantém vivos. Ainda falta muito, mas vamos brigar até o fim”, afirmou.

Próxima partida

O Colorado Rapids volta a campo apenas no dia 15 de agosto, quando enfrenta o Sporting KC, lanterna da Conferência Oeste. Na fase regular da MLS, os 30 clubes disputam 34 partidas, sendo 17 como mandante e 17 como visitante. Os confrontos acontecem em turno e returno dentro da mesma conferência, além de seis jogos contra equipes da outra conferência.

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