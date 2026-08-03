Polícia Militar e SAMU atendem ocorrência envolvendo jornalista esportivo em Salvador

Equipes da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram mobilizados ao Centro Histórico de Salvador na noite do último sábado (1º), após ocorrência envolvendo o ex-apresentador da TV Bahia, afiliada da Globo, Darino Sena. Segundo informações, o jornalista esportivo apresentava um “aparente surto psicológico” no momento, colocando a própria integridade em risco.

As primeiras denúncias à Polícia Militar ocorreram por volta das 23h, com relatos de um homem alterado na Praça da Sé, com ameaças a pedestres. Pouco depois, uma nova solicitação informou que Darino, aos gritos, ameaçava se jogar do monumento Cruz Caída, também localizada no Centro Histórico.

No primeiro contato após chegarem ao local, os policiais informaram que o jornalista não demonstrou comportamento agressivo, embora apresentasse sinais de “crise”. O comunicador usava apenas roupas íntimas no momento da abordagem.

Levado pelo SAMU

A operação reuniu equipes da Polícia Militar, da coordenação do Centro Histórico e uma guarnição da Rua Chile. Posteriormente, uma equipe do SAMU também chegou ao local para auxiliar na operação. O jornalista, então, foi levado pelo atendimento móvel para a Central de Regulação, onde recebeu atendimento médico especializado. Não há atualizações sobre seu estado de saúde.

Em nota à equipe da reportagem Léo Dias, a Polícia Militar confirmou o atendimento envolvendo um “homem em aparente surto psicológico”, que se colocava em perigo iminente.

Jornalista esportivo da TV Bahia

Bastante conhecido pelo público baiano, Darino Sena construiu parte da carreira na cobertura esportiva e no entretenimento. Ele atuou como apresentador e comentarista de futebol na TV Bahia, afiliada da Rede Globo, entre 2011 e 2015. Depois da saída da emissora, passou pela TV Aratu, afiliada do SBT na região, onde cobriu jogos da Copa do Nordeste.

Sena deixou o canal em 2018 e, desde então, passou passou a atuar de forma independente no YouTube, por meio do Darino TV. Nos últimos meses, fãs e amigos do jornalista vinham relatando preocupação com mudanças de comportamento durante transmissões ao vivo e publicações nas redes sociais.

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