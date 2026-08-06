Morre Geraldão, artilheiro do Corinthians na conquista histórica do Paulista de 1977

O futebol brasileiro perdeu nesta quinta-feira (6) um de seus grandes personagens. O ex-atacante Geraldão, um dos ídolos do Corinthians na década de 1970, morreu aos 77 anos. O clube paulista confirmou a notícia por meio de uma nota oficial nas redes sociais, mas não divulgou a causa da morte.

Natural de Álvares Machado, no interior de São Paulo, Geraldo da Silva nasceu em 25 de julho de 1949. Antes de chegar ao Corinthians, ele ganhou destaque no Botafogo de Ribeirão Preto, onde formou uma dupla de sucesso com Sócrates e despertou o interesse do clube do Parque São Jorge.

O Corinthians o contratou em 1975. Rapidamente, assumiu protagonismo no ataque alvinegro e escreveu seu nome na história do clube. Em 1977, terminou, inclusive, como artilheiro da campanha do Campeonato Paulista, com 23 gols, e ajudou o Timão a conquistar o título que encerrou um jejum de quase 23 anos sem levantar uma taça estadual, um dos momentos mais emblemáticos da história corintiana.

Além da conquista de 1977, Geraldão participou da histórica Invasão Corinthiana ao Maracanã, em 1976, quando milhares de torcedores acompanharam a semifinal do Campeonato Brasileiro contra o Fluminense. Posteriormente, o atacante voltou a conquistar o Campeonato Paulista em 1979, consolidando sua trajetória entre os grandes nomes do clube.

Ao todo, Geraldão disputou 280 partidas pelo Corinthians e marcou 91 gols. Conhecido pela raça, pelo oportunismo dentro da área e pelo faro de artilheiro, ele permaneceu no clube até 1981. Depois, defendeu Grêmio, Juventus e Internacional, onde conquistou os Campeonatos Gaúchos de 1982 e 1983.

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