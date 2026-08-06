Jornalista da CazéTV cobra diretoria do Fluminense sobre Zubeldía: “Cair na Libertadores?”

O Vasco voltou a ser uma pedra no sapato do Fluminense de Luis Zubeldía e eliminou novamente o rival da Copa do Brasil, desta vez, porém, nas oitavas de final. Para além da insatisfação com a derrota por 3 a 1, o incômodo dos tricolores se concentra especialmente no trabalho do técnico argentino, que já chegou à decisão pressionado. A insatisfação é tamanha que não parte só de torcedores nas redes sociais, mas também de profissionais da imprensa.

Ainda pela ressaca do resultado, a repórter Bárbara Coelho, da CazéTV, utilizou seu alcance nas redes sociais para pressionar a diretoria tricolor por mudanças. A apresentadora demonstrou preocupação com o desempenho e falta de evolução da equipe, especialmente às vésperas do mata-mata da Libertadores. O Fluminense se reencontra com o Independiente Rivadavia na próxima terça-feira (11) em busca de uma vaga nas quartas de final continental.

“O que a gente fez na parada pra Copa do Mundo, eu não sei. Não sei se a gente ficou assistindo, se a gente foi pra praia ou se divertir… esqueceu o futebol durante um tempo, pois parece. Minha pergunta vai para diretoria do Fluminense: o que a gente vai esperar? A gente vai esperar o Fluminense cair na Libertadores pra fazer alguma coisa?”, e prosseguiu:

“[…] Aquele time que jogou ontem não é o que a gente torce, não. Esse time desorganizado, sem vontade, time com medo, muito medo… Com muito medo, muito respeito ao adversário. Essa semana já tem Libertadores, só pra gente entender o que a gente está fazendo neste ano, entendeu? Porque a gente tem que responsabilizar as pessoas, e a coletiva do Zubeldía não me trouxe nada”.

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Fluminense de Zubeldía é eliminado

Como poucas vezes no futebol, há um senso comum entre tricolores e cruz-maltinos de que o Vasco mereceu vencer o duelo no Maracanã. Isso porque a equipe das Laranjeiras não consegui, em momento nenhum, se equiparar ao adversário em técnica ou intensidade. Sem encontrar meios de lidar com a pressão alta adversária, o time de Zubeldía repetiu algumas das atuações ruins dos últimos jogos.

O Tricolor também esbarrou em uma noite inspirada de Brenner, autor de dois dos três gols vascaínos da noite. Puma Rodríguez fechou a conta no apagar das luzes, minutos após o tento de Martinelli, que tentou dar sobrevida ao Fluminense. Com o empate sem gols na ida, a equipe de Zubeldía deu adeus à competição pelo revés de 3 a 1.

Conforme mencionado, o Tricolor tem outro mata-mata pela frente daqui a uma semana. Antes, porém, encara o Botafogo em clássico no Nilton Santos pelo Brasileirão, no próximo sábado (8), às 21h. Três dias depois, receberá o Rivadavia no Maracanã, às 19h, para o duelo de ida das oitavas de final da Libertadores. Não há qualquer indício de que a equipe mexa em sua comissão técnica até o compromisso continental.

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