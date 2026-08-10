Corinthians atualiza lista da Libertadores com Alex Santana e jovens

O Corinthians atualizou a lista de inscritos para as oitavas de final da Libertadores. Assim, o clube incluiu o volante Alex Santana e os jovens Lucca Caramico, Gui Amorim e Léo Rodrigues na relação para o mata-mata.

De acordo com o regulamento da Conmebol, os 16 times que disputam as oitavas de final podem fazer até cinco alterações na lista original antes do início da fase. A entidade também permite novas mudanças para as quartas de final e as semifinais.

Sem novos reforços na atual janela de transferências, o Timão optou por incluir Alex Santana, que perdeu espaço no elenco profissional durante o primeiro semestre, além de três jogadores das categorias de base que vivem bom momento.

Para abrir espaço aos quatro atletas, o departamento de futebol retirou Cauã Ribeiro, Guilherme Pires, Luiz Eduardo e Vitinho Dourado da lista. Os quatro jogadores também pertencem às categorias de base.

Negociação com Depay

Na prática, porém, as mudanças pouco alteram o cenário do Corinthians na competição. A Conmebol permite até 50 jogadores inscritos, e o elenco comandado por Fernando Diniz ocupa poucas vagas. Por isso, o clube completou a relação com jovens que ainda não atuaram pela equipe profissional.

Memphis Depay também continua inscrito na Libertadores. O atacante holandês negocia a renovação de contrato com o clube paulista e já fazia parte da lista na fase de grupos. Para ter condição de jogo,o holandês precisa apenas de uma nova publicação do nome no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

O Corinthians entra em campo pelas oitavas de final na próxima quinta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), contra o Rosario Central, na Argentina. O jogo de volta ocorrerá na semana seguinte, na Neo Química Arena, em São Paulo.

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