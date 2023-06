Possível rescisão de contrato de Mauricio Barbieri custaria ao Vasco cerca de R$ 9 milhões

Rio - Vivendo uma situação de extrema pressão no comando do Vasco, Mauricio Barbieri, de 42 anos, foi mantido no comando do clube carioca. A permanência do treinador nas próximas rodadas é incerta, mas se quiser quebrar o seu contrato, o Cruz-Maltino terá que desembolsar um grande valor. De acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, a multa seria algo em torno de R$ 9 milhões.

Barbieri foi contratado pelo Vasco no começo da temporada, respaldado principalmente pelo bom trabalho que fez à frente do Bragantino, sendo finalista da Sul-Americana em 2021. Porém, desde o começo o desempenho do clube carioca nas competições foi bem irregular.

No Carioca, o Vasco chegou as semifinais, sendo eliminado pelo Flamengo. Na Copa do Brasil veio a primeira decepção. Eliminação precoce na segunda fase do torneio para o ABC, em São Paulo. No Brasileiro, o Cruz-Maltino vem em péssima situação com apenas uma vitória em nove jogos. O clube carioca está na 19ª posição.

No total, Barbieri comandou o Vasco em 22 jogos, sendo nove vitórias, quatro empates e quatro derrotas. O contrato do treinador vai até o fim de 2024.