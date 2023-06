Vasco cogita negociar Pedro Raul após sondagens do Oriente Médio

Rio - Principal contratação do Vasco para a temporada, o atacante Pedro Raul pode estar com os dias contados em São Januário. De acordo com o portal “Torcedores.com”, o clube carioca não descarta negociar o camisa 9, que tem recebido sondagens do Oriente Médio.



Segundo o veículo, Maurício Barbieri quer contar com Pedro Raul no elenco do Vasco até o fim da temporada, apesar de seu momento ruim. No entanto, entende a situação financeira do clube e não irá se opor caso ele seja negociado.



O Vasco sabe que precisará vender jogadores em breve para fazer caixa. Internamente, o clube já discute o assunto e o diretor de futebol Paulo Bracks já tem uma lista de jogadores negociáveis.



Pedro Raul tem vínculo com o Vasco até o fim de 2025. O Cruz-Maltino desembolsou US$ 2 milhões (cerca de R$ 10,4 milhões) ao Kashiwa Reysol-JPN para contratar o jogador no fim do ano passado.