Vasco estaria interessado em campeão mundial sub-20 com o Uruguai

Rio - O Vasco deseja contratar o zagueiro Alan Matturro, segundo o site "Torcedores.com". O jogador, de 18 anos, pertence ao Genoa, clube italiano que também tem seu futebol administrado pela empresa norte-americana 777 Partners. No último domingo (11), ele foi campeão mundial com o time sub-20 do Uruguai.

Apesar das contratações de Léo, Manuel Capasso e Robson Bambu para o setor defensivo nessa temporada, o Vasco deseja ter o reforço de Alan Matturro. O Cruz-Maltino tem um acordo com a 777 Partners que prevê a participação de troca de jogadores com outros times administrados pela empresa. O Geona, que voltou à elite do futebol italiano, por exemplo, tem interesse no lateral-esquerdo Lucas Pitton.

Com a abertura da janela de transferência no dia 3 de julho, o Vasco corre contra o tempo para contratar reforços. Mesmo com pouco dinheiro, o investimento em Matturro cabe no bolso cruz-maltino. O Genoa pagou, junto a 777, em dezembro de 2022, 3 milhões de euros (R$ 15,7 milhões na cotação época) por 80% dos direitos econômicos do jogador. Os outros 20% pertencem ao Defensor Sporting, clube que o revelou.

Fora dos planos do Genoa, Alan Matturro deve ser emprestado. O clube italiano deseja a contratação de um zagueiro experiente para 2023/24 e emprestar o jovem de 18 anos para ele ganhar rodagem. Apesar da idade, ele foi titular nos sete jogos do Uruguai na Copa do Mundo sub-20.