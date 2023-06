Abel Braga chama Barbieri de 'incrível' e se mostra confiante em recuperação do Vasco: 'Não estou apavorado'

Rio - A situação do Vasco neste começo de Brasileiro é bem complicada. Com apenas uma vitória em dez jogos, a pressão sobre o treinador Mauricio Barbieri é imensa. Apesar disso, o comandante segue no cargo e também conta com a confiança dos dirigentes. O diretor técnico Abel Braga exaltou a qualidade do profissional.

"O Maurício não é só bom, não. Isso é pouco. Se você perguntar para qualquer jogador, titular ou reserva, é o mesmo comentário: ele é muito bom. Ele é muito claro no que explica, e aquela explicação ele leva ao campo para treinar. Ele só pede para fazer no jogo aquilo que treinou, e ele treina em cima do que vê do adversário. Sinceramente, ele é incrível", afirmou em ao podcast "Pod Pai Pode Filho".

A campanha ruim colocou o Cruz-Maltino na penúltima colocação. Devido a Data Fifa, o clube carioca terá tempo para trabalhar, além de uma janela com contratações que podem chegar no segundo semestre. Apesar do momento ruim, Abel demonstra plena confiança na recuperação do Vasco.

"Nós vamos sair disso, problema zero. Não pense que eu estou apavorado. Por tudo aquilo que se faz, eu gostaria que estivéssemos melhor. Aí tem um protesto, mas não tem que chatear. Protesto no CT, no escritório da empresa, faixa na Avenida Brasil... Tem que entender tudo isso", disse.