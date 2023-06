Com dores, Andrey Santos pode ser liberado mais cedo pelo Vasco para se juntar ao Chelsea

Rio - Vivendo seus últimos dias como jogador do Vasco, Andrey Santos, de 19 anos, pode ter seu retorno antecipado para o Chelsea. O jovem vem sofrendo com dores no joelho e no tornozelo e caso seja identificada alguma lesão que o impeça de entrar em campo este mês, o jogador poderá ser liberado para se apresentar ao clube inglês.

Andrey Santos foi vendido pelo Cruz-Maltino aos Blues após o fim da última temporada. No entanto, o clube carioca conseguiu negociar um empréstimo para que o jovem cumprisse algumas recomendações internacionais antes de se apresentar ao novo clube. Em 2023, Andrey Santos atuou em 10 jogos e fez um gol.

Sua última partida pelo Vasco foi contra o Coritiba, no dia 11 de maio, depois, ele embarcou para a Argentina para defender a seleção brasileira sub-20, no Mundial da categoria, apesar de ser um dos destaques, o jovem não impediu a eliminação da equipe de Ramon Menezes nas quartas de finais.

Andrey Santos retornou da competição sentindo dores e por conta disso não pode ficar à disposição de Mauricio Barbieri na derrota para o Internacional. Em tese, o jovem ainda terá a possibilidade de jogar contra Goiás e Cuiabá, nos próximos dias 22 e 26, em São Januário. Porém, não se sabe se o meia terá condições físicas de estar em campo.