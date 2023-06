Inter x Vasco: CBF divulga análise do VAR no lance do chute de Lucas Piton

Nesta terça-feira, 13, a CBF disponibilizou o áudio da análise do VAR no lance da defesa do goleiro John após o chute do lateral-esquerdo Lucas Piton no jogo entre Vasco e Internacional, válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

A jogada em questão aconteceu aos 42 minutos do segundo tempo, quando a partida estava 2 a 1 para o Colorado. Na ocasião, Gabriel Pec acertou uma finalização na trave, e a bola sobrou para Lucas Piton. Mesmo com o gol aberto, o lateral não conseguiu balançar as redes, já que John se recuperou no lance e conseguiu saltar para fazer a defesa em cima da linha.

Logo após a jogada em questão, Igor Junio Benevenuto de Oliveira (VAR-FIFA/MG) começou a revisão do lance. Depois de checar, ele avisa à árbitra Edina Alves Batista (FIFA/SP) que a bola não entrou.

VEJA O DIÁLOGO DO VAR COM A ÁRBITRA DE CAMPO

VAR: Mais um frame, para aí. Agora coloca a goal line para mim, por favor. Estou checando, ok?

VAR: Não entra, para mim, não entra. O rosto dele está sobre a linha. Ok, checando, ok. Não entra, não tem visão que entra, ok?

VAR: Edina, a bola não entra, ok? Todos os ângulos que temos aqui visíveis.

Árbitra: Ok, a bola não entra, gente. Já foi checado. Obrigado.