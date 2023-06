Vasco faz consulta por zagueiro do Corinthians

Rio - Vice-lanterna do Brasileirão, o Vasco está atento ao mercado em busca de reforços. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, um dos jogadores que despertaram o interesse clube carioca é o zagueiro Balbuena, do Corinthians.

O Cruz-Maltino procurou representantes do time paulista para saber mais sobre a situação do jogador de 31 anos, que foi afastado nas últimas semanas e vem treinando separado do elenco. Como tem um alto salário e não vinha sendo aproveitado, o paraguaio foi afastado pelo Corinthians justamente com o intuito de forçar uma saída.

Balbuena pertence ao Dinamo Moscow e está emprestado ao Corinthians até o fim deste mês. O defensor, que recebe cerca de R$ 800 mil por mês, já decidiu que não voltará para a Rússia. Para isso, acionará a cláusula da Fifa que permite aos atletas ligados a clubes russos e ucranianos a não voltarem para lá até junho do ano que vem, já que os países estão em guerra.