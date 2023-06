Em meio à crise no Vasco, executivos da 777 Partners começam a desembarcar no Rio

Representantes da 777 Partners vão acompanhar o Vasco de perto nos próximos dias. Nicolas Maya está no Brasil desde segunda-feira (12) e Johannes Spors chega na próxima semana. A informação foi publicada primeiramente pelo jornalista Lucas Pedrosa e confirmada pelo LANCE!.



As visitas estavam programadas anteriormente e não são em função do momento do Vasco no Campeonato Brasileiro. Ou seja, são reuniões de rotina que fazem mensalmente, só que desta vez para acompanhar os processos de perto.

Na próxima semana, o Vasco encara o Goiás pela 11ª rodada do Brasileirão. A presença da dupla de executivos na partida ainda não é certa.

Nicolas Maya é o Chefe de Operações da 777 Partners. Assuntos como CT Moacyr Barbosa, São Januário e Maracanã são da alçada do executivo.

Já Johannes Spors é o Diretor Esportivo da 777 Partners. Tudo relacionado ao futebol do 777 Football Group passa pelo representante da empresa norte-americana.