Vasco apresenta cartilha a atletas da base para evitar envolvimento em apostas

Rio - O Vasco resolveu tomar medidas para evitar que seus atletas da base se envolvam em esquemas de aposta. Na última quarta-feira (14), o clube promoveu palestras para os elencos sub-17 e sub-20, assim como já havia feito com os profissionais.



A palestra foi conduzida por Clarissa Arteiro, coordenadora de Compliance da SAF. A exemplo do que aconteceu com o time principal, o clube apresentou uma cartilha sobre consequências da manipulação de resultados e o que fazer caso seja aliciado por apostadores.



Durante o encontro, o Vasco deixou claro que não permite que atletas e funcionários participem de apostas. Além disso, o clube exige ser comunicado sobre eventuais aliciamentos.