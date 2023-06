Andrey Santos retira visto de trabalho e anuncia volta para o Chelsea no mês que vem

Andrey comemorando a retirada de seu visto de trabalho Reprodução

Nesta quinta-feira (15), o volante Andrey, do Vasco, anunciou em suas redes sociais que conseguiu retirar o visto de trabalho para poder atuar no Chelsea na próxima temporada europeia. Com isso, o jogador partirá para a Inglaterra após o fim de seu empréstimo com o Cruz-Maltino, que acontece no próximo mês.Andrey está emprestado ao Vasco até o próximo dia 30, podendo atuar, portanto, em apenas mais duas partidas pelo clube: contra o Goiás, no dia 22, e Cuiabá, no dia 26, em partidas válidas pela 11ª e 12ª rodadas do Campeonato Brasileiro. A partir de julho, ele é aguardado pelo Chelsea para o início da pré-temporada europeia.