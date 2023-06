Barros, do Vasco, passa por cirurgia e garante: 'Voltarei mais forte'

Após sofrer uma entorse no joelho esquerdo no clássico com o Flamengo, Barros passou por cirurgia na quarta-feira (14). O volante do Vasco postou uma foto no hospital após o procedimento e já pensa na volta aos gramados.



"Cirurgia ocorreu tudo bem, graças a Deus. Obrigado pelas mensagens, voltarei mais forte que antes", escreveu o jogador de 19 anos.



Barros se machucou aos 14 minutos do segundo tempo, quando puxava um contra-ataque e sofreu uma falta de Pulgar, na derrota do Vasco por 4 a 1 para o Flamengo. Após exames realizados, os médicos identificaram uma lesão do menisco lateral do joelho esquerdo e a necessidade de cirurgia.



O Vasco não divulgou a previsão de retorno. Além do jovem, o técnico Barbieri também não poderá contar com Capasso para os próximos jogos no Brasileirão. O zagueiro argentino sofreu lesão na posterior da coxa esquerda.