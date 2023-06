Vasco enfrentará o Sampaio Corrêa-RJ em jogo-treino

Durante a pausa da data Fifa, o Vasco fará um jogo-treino contra o Sampaio Corrêa-RJ. De acordo com o Cruz-Maltino, a partida acontecerá no sábado, às 10h, no CT Moacyr Barbosa.

Clube do município de Saquarema, o Sampaio Corrêa atualmente disputa a segunda divisão do Campeonato Carioca. Em cinco partidas disputadas na competição, o time soma três vitórias, um empate e uma derrota.

O Vasco, por sua vez, mira a recuperação no Campeonato Brasileiro. Hoje, o Gigante da Colina soma apenas seis pontos e ocupa o penúltimo lugar da competição.

Em tempo: após o fim da data Fifa, o Vasco volta a campo na próxima quinta-feira, às 20h, para enfrentar o Goiás em São Januário. A partida é válida pela 11ª rodada do Brasileirão.