Vasco procura time inglês e volta a tentar contratação de ex-zagueiro do São Paulo

Rio - O zagueiro Lyanco voltou ao radar do Vasco. De acordo com o “UOL”, o Cruz-Maltino reabriu conversas com o jogador, que já havia sido procurado no início do ano, e já procurou o Southampton para tratar de uma possível negociação.



O Vasco vê o setor defensivo como uma das prioridades da janela e está confiante no acerto com Lyanco. O time carioca acredita que o rebaixamento do Southampton na Premier League pode ser um trunfo para ter o zagueiro, que vê com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro.



Lyanco chegou ao Southampton em 2021, contratado junto ao Torino por 7,5 milhões de euros. Pelo clube inglês, já coleciona 48 jogos. O contrato vai até junho de 2025.