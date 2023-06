Reforço do Vasco realiza treinos particulares antes de apresentação oficial

Rio - Acertado com o Vasco, o atacante Serginho aguarda a abertura da janela de transferências para se apresentar oficialmente e ficar à disposição do técnico Maurício Barbieri. Enquanto curte as "férias" forçadas após o término do calendário europeu, o jogador mantém a forma com treinamentos particulares em Belo Horizonte.

Serginho se despediu do Giresunspor, da Turquia, e retornou para o Brasil. O jogador só poderá ficar à disposição a partir do dia 3 de julho, quando abre a janela de transferências internacionais. O atacante, de 28 anos, aproveitou o tempo livre para ficar junto da família em Belo Horizonte, mas sem descuidar da parte física.

Em vídeos publicados nas redes sociais, o jogador mostra que tem feito exercícios de reforço muscular, auxiliado por um preparador físico. O último jogo de Serginho pelo Giresunspor foi no dia 29 de maio. O atacante estava no clube turco desde a temporada 2020/21 e soma 10 gols e 19 assistências em 93 jogos.

O Vasco será a primeira experiência de Serginho no Brasil. Antes de jogar no futebol turco, o jogador teve passagens por países como Kosovo, Albânia e Macedônia.