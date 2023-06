Vasco inicia venda de ingressos para jogo contra o Goiás

O Vasco conta com São Januário para acabar com a sequência de nove partidas sem vencer no Brasileirão e terá ingressos a partir de R$ 15 para o confronto contra o Goiás, dia 22, às 20h. A venda começou às 9h desta quinta-feira.



Veja as informações sobre a venda de ingressos:





Setor Arquibancada:

Estatutário – R$30,00

Dinamite Eterno – Check in

Colina Mais – Check in

Caldeirão Mais – Check in

Colina – R$18,00

Caldeirão – R$18,00

Gigante – R$15,00

Gigante – R$18,00

Gigante – R$21,00

Gigante – R$24,00

Norte a Sul – R$30,00

Camisas Negras – R$42,00



Setor VIP:

Estatutário – R$50,00

Dinamite Eterno – Check in

Colina Mais – Check in

Caldeirão Mais – Check in

Colina – R$30,00

Caldeirão – R$30,00

Gigante – R$25,00

Gigante – R$30,00

Gigante – R$35,00

Gigante – R$40,00

Norte a Sul – R$50,00

Camisas Negras – R$70,00



Setor Social:

Estatutário – R$70,00

Dinamite Eterno – Check in

Colina Mais – Check in

Colina – R$42,00

Gigante – R$35,00

Gigante – R$42,00

Gigante – R$49,00

Gigante – R$56,00

Norte a Sul – R$70,00

Camisas Negras – R$98,00





Público geral:

Arquibancada– R$60,00

VIP – R$100,00

Social – R$140,00

Visitante (Goiás) – R$60,00





Da abertura e encerramento das vendas:





Abertura das vendas online – Sócios: 16/06 às 9h.

Público geral e torcida visitante: 17/06 às 10h.

Encerramento das vendas online: 22/06 às 18h.



Onde comprar:

Sócio Gigante e público geral: sociogigante.com/ingressos

Sócio Estatutário: vasco-admin.oneidapp.com.br

Visitante (Goiás): vasco.eleventickets.com



IMPORTANTE:

A venda on-line para Público Geral e Visitante é limitada a um ingresso por cadastro, e os ingressos do tipo “Meia-entrada” estão limitados à 40% das respectivas cargas.



Data e horário das ondas de compra:



1ª Onda de compra – Estatutários, Estatutários + ST e Dinamite Eterno – 16/06 às 9h

2ª Onda de compra – Colina Mais e Gigante – 16/06 às 11h

3ª Onda de compra – Caldeirão Mais e Gigante – 16/06 às 13h

4ª Onda de compra – Colina e Gigante – 16/06 às 15h

5ª Onda de compra – Caldeirão, Norte a Sul e Gigante – 16/06 às 17h

6ª Onda de compra – Camisas Negras e Almirantinho – 16/06 às 19h

7ª Onda de compra – Público Geral e Visitante – 17/06 às 10h



ATENÇÃO:

Sócios ativos com carteirinha que realizarem a compra online, terão todos os ingressos comprados carregados automaticamente na carteirinha.

Sócios ativos sem carteirinha no momento da compra e Público Geral deverão realizar a troca do voucher por ingresso físico em um dos pontos de retiradas.

Visitantes: A retirada dos ingressos, adquiridos de forma online, para a torcida visitante acontecerá somente no dia da partida (22/06), na bilheteria 11 a partir das 15h, que fica ao lado do acesso do visitante.



Sobre Cadeira Cativa:

Sócios Estatutários que possuem cadeiras cativas poderão realizar a compra dos ingressos (1 com 50% e 1 no valor de inteira, caso estejam com seus títulos ativos) para o setor Social, onde fica localizada as cadeiras cativas, através da sua nova área de sócio em vasco-admin.oneidapp.com.br.

IMPORTANTE: Não há reserva de ingressos aos proprietários de cadeiras!





Sobre a gratuidade:





Setor de Acesso: Arquibancada

Não Existe Gratuidade nos Setores: Social, VIP e Camarote.

Onde Retirar as Gratuidades?

Nos dias anteriores aos jogos, na Bilheteria 11 de São Januário;

Nos dias de jogos, caso ainda haja disponibilidade, na Bilheteria 21 de São Januário.



Caso o Vasco venda ingressos em pontos físicos, também será possível retirar as gratuidades nos locais de venda, em conformidade à Lei Municipal RJ nº 1656/2019.



Retirar gratuidades

Pessoas com Deficiência: laudo médico, com assinatura e carimbo do médico, ou Cartão PCD/Carteira Diferenciada ou RioCard Especial, emitidos pelo Detran. Será concedida gratuidade para acompanhante apenas se estiver descrito no laudo médico ou se houver previsão legal.



O Vasco poderá solicitar a comprovação da compra de ingresso dos pais ou responsáveis legais da pessoa com deficiência menor de 15 anos, para atestar que esta será acompanhada para acessar o estádio.



Menores de 12 anos: apresentação de documento de identidade ou certidão de nascimento original contendo o CPF da criança. A gratuidade só poderá ser retirada pelos pais ou responsáveis legais da criança, com apresentação de documento com foto que comprove o vínculo. Não há direito à gratuidade para o acompanhante.



Idosos – A partir de 65 anos: apresentação de documento de identidade com foto ou Cartão emitido pelo Detran. Não há direito à gratuidade para acompanhante.



Crianças até dois anos com documento original: não é necessária a retirada da gratuidade.





Sobre meia-entrada:





Tem direito à meia-entrada os profissionais que estejam em efetivo exercício nas instituições de ensino, tanto os da rede estadual como os da rede privada, pessoas com até 21 anos e estudantes de todas as idades fazendo curso reconhecido pelo MEC.

Também têm o benefício os jovens de 15 a 29 anos que tenham a Id Jovem, que deverá, obrigatoriamente, ser apresentada no momento da compra, acompanhada de documento original com foto ou xerox autenticada.



Somente o próprio beneficiário pode realizar a compra e a troca do seu ingresso de meia-entrada, desde que tenha um comprovante desta condição e do benefício.



A retirada de ingressos de indivíduos menores de 15 anos só poderá acontecer quando devidamente acompanhados pelos pais ou responsáveis legais.





Dos pontos de venda/retirada e horários:





Bilheteria 11 – São Januário (GRATUIDADES POR LEI)

Dia 19/06 – 10h às 17h

Dia 20/06 – 10h às 17h

Dia 21/06 – 10h às 17h



Bilheteria Mega Loja – São Januário

Dia 19/06 – 10h às 17h

Dia 20/06 – 10h às 17h

Dia 21/06 – 10h às 17h



DIA DO JOGO – Quinta-feira, 22/06:



Bilheteria Mega Loja – São Januário

10h até o fim do primeiro tempo



Bilheteria 21 – São Januário

10h até o fim do primeiro tempo



Bilheteria 11 – São Januário (GOIÁS)

10h até o fim do primeiro tempo





Sobre a retirada:





Para retirada dos ingressos, o titular da compra (dono do login) deverá apresentar os seguintes documentos:



Voucher gerado no momento da compra, preenchido, impresso e assinado;

Documento original com foto ou xerox autenticada e

Comprovante de meia-entrada (se houver compra de meia-entrada).

Caso um mesmo voucher contenha mais de um ingresso, o titular da compra (DONO DO LOGIN) deverá fazer a retirada de todos os ingressos contido no voucher no mesmo momento apresentando os documentos acima citados.



Em casos de meia-entrada, será obrigatório apresentar o(s) comprovante(s) de meia(s).



Não haverá retirada por terceiros, somente o titular da compra (dono do login) poderá realizar a retirada dos ingressos.