Vasco formaliza oferta para contratar Lyanco; veja os detalhes

Rio - O Vasco oficializou nesta sexta-feira (20) uma proposta ao Southampton-ING para contratar o zagueiro Lyanco. O Cruz-Maltino tenta o empréstimo do defensor por um ano, com obrigação de compra por metas. As informações são do jornalista Lucas Pedrosa.



Na oferta, o Vasco se dispõe a pagar 1 milhão de euros para ter Lyanco. Esse valor já engloba, além do empréstimo, a compra de 10% dos direitos econômicos do zagueiro.



Entre as metas para obrigação de compra, estão incluídas a permanência do Vasco na Série A e uma porcentagem de jogos de Lyanco como titular.

O Vasco vê o setor defensivo como uma das prioridades da janela e está confiante no acerto com Lyanco. O time carioca acredita que o rebaixamento do Southampton na Premier League pode ser um trunfo para ter o zagueiro, que vê com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro.



Lyanco chegou ao Southampton em 2021, contratado junto ao Torino por 7,5 milhões de euros. Pelo clube inglês, coleciona 48 jogos. O contrato vai até junho de 2025.