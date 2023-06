Barros recebe alta e começa trabalho de fisioterapia para retornar ao Vasco

Após passar por cirurgia devido à lesão no menisco lateral do joelho esquerdo, o volante Barros recebeu alta e iniciou nos trabalhos de fisioterapia nesta sexta-feira (16). O jovem, de apenas 19 anos, deve desfalcar o Cruz-Maltino por dois meses.

O lance que gerou a lesão em Barros aconteceu no segundo tempo da derrota para o Flamengo, no início de junho. Aos 14 minutos, o volante, que havia entrado no intervalo, sofreu uma pancada de Pulgar, foi atendido pelo departamento médico, chegou a retornar ao campo, mas saiu quatro minutos depois.

Após o jogo, Barros foi flagrado deixando o Maracanã de cadeira de rodas e sendo ajudado por companheiros de elenco.

O Vasco volta a campo pelo Brasileirão no próximo dia 22 para enfrentar o Goiás, às 20h (de Brasília), em São Januário, pela 11ª rodada.