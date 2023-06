Primeiro reforço do Vasco para segundo semestre chega nesta semana

Em busca de reforços para o segundo semestre, o Vasco deve anunciar o primeiro deles nesta semana. Acertado com a SAF vascaína, Serginho é aguardado na segunda-feira (19) para se apresentar, fazer os exames médicos e assinar o contrato.



O atacante de 28 anos está de férias desde 30 de maio, quando fez o último jogo pelo Giresunspor, da Turquia. No Brasil, ele manteve a forma em Belo Horizonte e já deve iniciar os treinos para ter condições de estrear quando a janela de transferências abrir, em 3 de julho.



O contrato com o Vasco será até o fim de 2025, de acordo com o site 'ge'. Essa será a primeira experiência de Serginho como profissional no Brasil. Revelado pelo Vitória, o atacante saiu do país em 2015 e teve passagens por países poucos expressivos no futebol: Macedônia do Norte, Albânia e Kosovo, até chegar à Turquia em 2020.



Além de Serginho, o Vasco busca outros nomes para reforçar o elenco. O zagueiro Lyanco, do Southampton, é um deles. O volante Fernando, do Sevilla, é outro. Já o meia Lanzini é considerado difícil, mesmo com a saída do West Ham, por ter mercado na Europa.