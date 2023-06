CEO do Vasco, Luiz Mello relata ameaças de morte e compara sua situação com a de jogadores e treinadores

Rio - Vivendo uma situação delicada na temporada, com cinco derrotas seguidas, o Vasco está em clima de tensão. E um dos nomes mais criticados pelos torcedores é o de Luiz Mello. CEO do clube carioca, o dirigente relatou que recebeu ameaças de morte, após descobrirem que ele foi sócio do Flamengo. Mello defendeu o profissionalismo no futebol.

"Eu me preparei durante toda a minha vida para trabalhar neste segmento e ser CEO do Vasco é a realização de um sonho. Independentemente de qualquer relação do passado, hoje eu vivo, respiro, me doo e torço pelo Vasco da Gama com todas as minhas forças, 24 horas por dia", afirmou em entrevista ao "GE".

Mello comparou sua situação a de jogadores e treinadores, que apesar de terem outro time, quando acertam com um clube não são contestados e desenvolvem bons trabalhos.

"Ser profissional no futebol é isso. Acontece com os treinadores, com os atletas, membros das comissões. Com os executivos, não é diferente. Como a profissionalização dos jogadores é algo que remonta aos anos 1930, ninguém mais se preocupa qual era o time de infância do goleiro, do atacante, da nova contratação. Grandes treinadores do Vasco eram torcedores do Flamengo e do Fluminense. Grandes ídolos do clube tinham admiração por rivais e nem por isso deixaram de honrar a camisa vascaína", disse.