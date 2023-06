Vasco anuncia lançamento do Kit Especial Edmundo 1997; veja os itens

Nesta terça-feira, 20, o Vasco lançou o Kit Especial Edmundo 1997. O conjunto homenageia o título do Campeonato Brasileiro de 1997 e também o ex-jogador, ídolo do Cruz-Maltino e um símbolos daquela conquista.

Vale lembrar que, além de ser peça fundamental para o tricampeonato, Edmundo foi o artilheiro da competição. No total, ele marcou 29 gols.

CONFIRA OS ITENS QUE VÊM NO KIT

- Caixa com imagens e assinatura do Edmundo, além do #10 e o ano de 1997 estampados;

- Camisa comemorativa, com assinatura do Edmundo e número de série (001 até 1997) por ordem de compra;

- Braçadeira de capitão com assinatura do Edmundo;

- Card ingresso da partida Vasco x União São João, jogo em que o Animal marcou 6 gols;

- Moeda com a imagem, assinatura do ídolo e o ano de 1997.