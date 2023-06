Vasco empresta atacante Vinícius Paiva ao Sheriff, da Moldávia

O Vasco acertou o empréstimo de Vinícius Paiva ao Sheriff, campeão da Moldávia e que disputará os playoffs da próxima Liga dos Campeões. O jogador de 22 anos não está nos planos de Maurício Barbieri para o restante da temporada e viaja nos próximos dias para assinar com o novo clube.

Vinícius assinará contrato de um ano, com opção de compra por parte do Sheriff. Seu vínculo com o Vasco vai até o fim de 2024. As informações são do "LANCE!".

Na atual temporada, o atacante disputou apenas três jogos, sendo dois pelo Campeonato Carioca, contra Portuguesa e Volta Redonda, e uma na Copa do Brasil, no duelo com o Trem, na primeira fase.

Em 2022, Vinícius Paiva também foi emprestado e jogou 10 partidas pelo Ituano na Série B do Campeonato Brasileiro.