Vasco tenta contratação de volante da seleção chilena

Rio - O Vasco pode trazer um jogador com experiência de Copa do Mundo para reforçar seu elenco. De acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, o Cruz-Maltino negocia a contratação do volante chileno Gary Medel, de 35 anos.



O time carioca já apresentou a proposta para o volante, que também pode atuar como zagueiro. A experiência de Medel, que disputou duas Copas do Mundo, é o principal motivo para o interesse vascaíno.



Atuar no Brasil é visto com bons olhos por Medel. A família do jogador, inclusive, buscou informações sobre o Brasil com outros chilenos que atuam por aqui.



Gary Medel está sem clube desde que deixou o Bologna, no fim da última temporada. Ele coleciona passagens por times importantes, como Inter de Milão, Sevilla e Boca Juniors.