Maicon rescinde com o Santos e fica mais perto de fechar com o Vasco

Rio - O zagueiro Maicon, de 34 anos, está mais perto de se tornar o novo reforço do Vasco. Na tarde desta terça-feira (20), o defensor rescindiu seu contrato com o Santos e agora tem caminho livre para acertar com o Cruz-Maltino.



Maicon não teve dificuldades para conseguir a rescisão com o Santos de forma amigável. O experiente jogador não vinha sendo aproveitado pelo técnico Odair Hellmann e disputou 14 partidas no ano, sendo apenas uma no Brasileirão.



O perfil de Maicon é um dos buscados pelo Vasco nesta janela de transferências. O time carioca deseja contratar um zagueiro experiente.



O Vasco tem pressa e deve agilizar a assinatura com Maicon para os próximos dias. A diretoria quer que o defesor esteja à disposição de Maurício Barbieri o mais rápido possível