Após rescindir com o Santos, Maicon chega ao Rio para fazer exames e acertar com o Vasco

Rio - Após rescindir seu contrato com o Santos , o zagueiro Maicon desembarcou no Rio nesta quarta-feira (21) para acertar os últimos detalhes e assinar com o Vasco. O jogador de 34 anos realizará exames e deve ser anunciado em breve.O defensor deve assinar contrato com o Vasco até o fim do ano, com metas para uma possível renovação automática. Como rescindiu com o Santos, ele chegará a São Januário sem custos.