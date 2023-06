Puma Rodríguez mostra valor e retorna ao Vasco com moral depois da data Fifa

Puma Rodríguez voltou ao Vasco com moral após esta data Fifa, do mês de junho. O lateral-direito teve boa atuação na vitória sobre Cuba por 2 a 0, na última terça-feira, e recebeu elogios do técnico Marcelo Bielsa durante a entrevista coletiva.

Vale destacar, aliás, que o jogador atuou boa parte do amistoso como zagueiro. Maurício Lemos se lesionou e precisou ser substituído na reta final do primeiro tempo. Assim, Bielsa optou por colocar Varela em campo e passar Puma para a zaga.

"Gostei da atuação do José Luis (Puma) Rodríguez como zagueiro, ele jogou forte e confiante, talvez não tenha sido o ideal, mas resolvi assim depois da lesão do Lemos", disse Bielsa.

Puma chegou ao Vasco em janeiro deste ano e assinou contrato válido até dezembro de 2025. O começo foi empolgante, e o uruguaio chegou a ser eleito o melhor lateral-direito do Campeonato Carioca 2023.

Entretanto, assim como praticamente todo o time, ele não conseguiu manter o nível no Brasileirão. Puma, inclusive, teve problemas na marcação em algumas partidas do campeonato. Dessa forma, apesar do confronto do Uruguai ter sido contra uma seleção mais fraca, o desempenho do jogador indica que ele pode retomar a boa fase no Cruz-Maltino, especialmente no sistema defensivo.

Em tempo: o Vasco volta a campo nesta quinta-feira, às 20h, para enfrentar o Goiás em São Januário. A partida é válida pela 11ª rodada do Brasileirão.