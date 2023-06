Torcedores do Vasco simulam 'enforcamento' de CEO e faz ironia: 'Luiz Mengo'

Rio - Irritados com a má fase do Vasco na temporada, torcedores do clube carioca realizaram mais um protesto na madrugada desta quinta-feira. Os cruz-maltinos simularam o 'enforcamento' do CEO do clube carioca, Luiz Mello. Foi feito o um boneco com uma foto do dirigente no local da cabeça. Além disso, foi colocado um papel com os dizeres: "Luiz Mengo", em seu pescoço. O boneco também estava vestindo com a camisa do Rubro-Negro.

Luiz Mello vem sendo alvo de críticas dos torcedores do Vasco por ter sido sócio do Flamengo. Em entrevista ao portal "GE", o dirigente revelou que recebeu ameaças de morte por contado do ocorrido. O CEO reforçou o seu profissionalismo e o seu desejo por dias melhores no Cruz-Maltino.

"Eu me preparei durante toda a minha vida para trabalhar neste segmento e ser CEO do Vasco é a realização de um sonho. Independentemente de qualquer relação do passado, hoje eu vivo, respiro, me doo e torço pelo Vasco da Gama com todas as minhas forças, 24 horas por dia. Qualquer movimento em uma direção diferente dessa seria também ir contra esse meu sonho, no caminho oposto de todo o caminho que trilhei até este momento", disse Luiz Mello.

