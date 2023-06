Vasco segue na zona de rebaixamento mesmo se vencer nesta quinta

As vitórias de Bahia (1 a 0 no Palmeiras) e Corinthians (2 a 0 no Santos), na quarta-feira (21), impediram o Vasco de sair da zona de rebaixamento caso vença o Goiás, nesta quinta (22), às 20h em São Januário. Em 19º lugar no Brasileirão com seis pontos, o Cruz-Maltino ficou a seis pontos do Cuiabá, primeiro fora da degola.



No retorno ao seu estádio após mais de um mês ou quatro jogos, o Vasco terá um confronto direto. Como o Goiás está em 18º lugar, com oito pontos, e uma vitória em casa fará com que o time ganhe pelo menos uma posição ou duas, caso o América-MG perca.



O Cruz-Maltino não vence há nove rodadas e está pressionado pela torcida. E busca o primeiro triunfo como mandante. Até agora, foram quatro jogos e apenas um ponto conquistado, jogando no Maracanã.