Vasco x Goiás: PM terá esquema especial de segurança para evitar protestos em São Januário

Rio - A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) fará um esquema especial de segurança para a partida entre Vasco e Goiás, nesta quinta-feira (22), em São Januário, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo é considerado de alto risco devido aos recentes protestos dos torcedores.

Após a derrota para o Flamengo, no dia 5 de junho, torcedores do Vasco tentaram invadir a sede do clube e atiraram rojões contra os portões. Dois homens foram presos. Nesta madrugada, torcedores penduraram um boneco nos arredores de São Januário simulando o enforcamento de Luís Mello , o CEO da SAF.

Para a partida contra o Goiás, serão disponibilizados 379 agentes. Os policiais farão monitoramento aéreo da região do estádio com efetivos dos Batalhões Especializado de Policiamento em Estádios (BEPE), de Polícia de Choque (BPChq), do Regimento Polícia Montada (RPMOnt), do Batalhão de Ações com Cães (BAC) e do 4º Batalhão, de São Cristóvão.

Em penúltimo lugar no Campeonato Brasileiro com seis pontos, o Vasco recebe o Goiás, nesta quinta-feira (22), às 20h (de Brasília), em São Januário, pela 11ª rodada. O Esmeraldino é o 17º colocado, com oito. O Cruz-Maltino não vence há nove jogos e soma cinco derrotas seguidas. Mesmo em caso de vitória, permanecerá na zona de rebaixamento. O Cuiabá, com 12, é o primeiro do lado de fora.

Confira a nota oficial:

"A Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro empregará um esquema especial, com cerca de 379 militares, para o jogo entre Vasco e Goiás, nesta quinta-feira (22/06), às 20h, no estádio São Januário, válido pela décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro.



Policiais militares do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (BEPE), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), do Regimento Polícia Montada (RPMOnt) e do Batalhão de Ações com Cães (BAC), somando-se efetivo do 4ºBPM (São Cristóvão), atuarão em todo perímetro interno e externo da arena esportiva. Além das unidades citadas, o Grupamento Aeromóvel (GAM) da Polícia Militar estará fazendo o monitoramento aéreo da região.



O deslocamento de espectadores rumo ao estádio receberá atenção das unidades nas vias públicas e nos modais de transporte através do Grupamento de Policiamento Ferroviária (GPFer), outras unidades que margeiam as áreas de acesso ao estádio e do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE).



O planejamento de segurança repercute para além da capital do Estado. Os pontos de concentração de torcedores em municípios fora da cidade do Rio de Janeiro também terão reforço no policiamento. A Polícia Militar estará atenta à movimentação de possíveis membros de torcidas organizadas que estão impedidas de acessar o estádio, conforme determinação judicial."