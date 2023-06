Com Andrey e Puma Rodríguez, Vasco divulga relacionados para o jogo contra o Goiás

O Vasco divulgou os relacionados para a partida contra o Goiás, que acontecerá às 20h desta quinta-feira, em São Januário, pela 11ª rodada do Brasileirão. O principal destaque é o retorno de Andrey Santos.

O volante não disputa uma partida pelo Cruz-Maltino desde o dia 11 de maio, quando o time empatou com o Coritiba. Depois disso, Andrey se apresentou à Seleção para a Copa do Mundo sub-20. Ele até voltou a tempo para a partida contra o Internacional, na rodada passada, mas teve um desconforto no tornozelo e ficou de fora naquela ocasião.

Também vale mencionar que o Maurício Barbieri contará com Puma Rodríguez, que estava com a seleção uruguaia nesta data Fifa. O lateral-direito foi relacionado e aparece como opção para o treinador.

Por outro lado, o Cruz-Maltino ainda terá uma longa lista de desfalques. Barros, De Lucca, Eguinaldo, GB e Manuel Capasso estão no machucados. Já Robson e Jair cumprem suspensão automática.

VEJA OS RELACIONADOS DO VASCO

Dessa forma, um provável Vasco para enfrentar o Goiás tem: Léo Jardim; Figueiredo (Puma Rodríguez), Miranda (Lyncon), Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Matheus Carvalho, Andrey Santos e Marlon Gomes; Alex Teixeira e Rayan.