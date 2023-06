Com Andrey Santos no meio, Vasco está escalado para duelo com o Goiás

Rio - O Vasco está escalado para a partida desta quinta-feira (22), às 10h, contra o Goiás, em São Januário, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com retorno de Andrey Santos no meio-campo e uma mudança na zaga, o técnico Maurício Barbieri definiu a equipe com: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Miranda, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Matheus Carvalho, Andrey Santos e Marlon Gomes; Alex Teixeira e Rayan.