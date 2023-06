Torcedores do Vasco arremessam bombas no gramado após derrota para o Goiás

Logo ao apito final do árbitro Jean Pierre Gonçalves Lima, uma pancadaria generalizada foi iniciada na parte atrás do gol à direita das cabines de transmissão. Com bombas de efeito moral, a Polícia Militar tentou controlar a situação, que piorou logo em seguida.

Os principais alvos de críticas foram o técnico Maurício Barbieri e os dirigentes da 777 Partners.

Tal qual o ocorrido na Vila Belmiro na última quarta-feira , torcedores arremessaram rojões no gramado em meio à saída dos atletas para o vestiário e isso ligou o alerta quanto à possiblidade de uma punição, já que foi solicitado a interdição da casa do Santos.

Com o resultado, o Vasco permanece na penúltima colocação do Brasileirão, com apenas seis pontos somados e série de 10 jogos sem vitória, sendo seis derrotas consecutivos.

Lamentável o que está acontecendo em São Januário

A Vila Belmiro tem que ser interditada imediatamente e o Santos tem que perder pontos por isso pic.twitter.com/PnOYBZ2UjZ — Oliveira ˢᶠᶜ (@yuriolisfc) June 23, 2023