Depois da derrota para o Goiás, Vasco demite o técnico Maurício Barbieri

Rio - Fim da linha para o técnico Maurício Barbieri no cargo de técnico do Vasco. Após a derrota sofrida para o Goiás, pelo placar de 1 a 0, nesta quinta-feira (22), em São Januário, a diretoria do Cruz-Maltino optou por demitir o profissional, que foi o escolhido para comandar os primeiros passos do Gigante da Colina como Sociedade Anônima do Futebol (SAF), no projeto liderado pela empresa estadunidense 777 Partners.

A informação foi noticiada primeiramente pelo "LANCE!" e confirmada pela reportagem do O Dia.



A passagem de Barbieri por São Januário foi aquém do esperado. Com apenas 26 jogos oficiais (nove vitórias, onze derrotas e seis empates), uma eliminação precoce na Copa do Brasil, para o ABC, dentro de casa, e a campanha ruim no começo do Campeonato Brasileiro ligaram o alerta contra um possível fim de ano indesejado.



Em nove rodadas do Brasileirão, o Vasco venceu apenas um jogo (na estreia, contra o Atlético-MG, por 2 a 1), acumula três empates (Palmeiras, Fluminense e Coritiba) e chegou, contra o Goiás, ao seu sexto revés consecutivo em 10 jogos sem vencer.

Maurício Barbieri deixa o comando do Vasco com a equipe ocupando a penúltima colocação do Brasileirão, com apenas seis pontos somados em 33 disputados.