Súmula de Vasco x Goiás relata que árbitro assistente teve o carro apedrejado

O árbitro principal do jogo entre Vasco e Goiás , Jean Pierre Goncalves Lima (RS), relatou em súmula que vário carros, incluindo o do árbitro assistente 1, Marcelo Van Gasse, foram "avariados com pedras". O documento ainda aponta que, de acordo com a PM, o acesso aos carros se deu pelo Portão 6 de São Januário.

"Nas arquibancadas, a Polícia Militar teve que intervir, pois diversos torcedores quebraram uma grade de acesso ao campo. Informo ainda, que vários carros, sendo um deles o carro de transporte da arbitragem (carro do assistente 1 Sr. Marcelo Van Gasse, placa rtb8d47), que encontravam-se em um setor reservado e disponibilizado pelo clube, foi avariado com pedras sendo amassados, arranhados e quebrados", diz um trecho da súmula.

LEIA O DOCUMENTO

Após o gol da equipe do Goiás EC, ocorrido aos 28 minutos do segundo tempo, a torcida do Vasco SAF que encontrava-se atrás dos bancos de reserva, arremessou copos em direção ao banco de reservas do Vasco SAF.

Após o término da partida, a torcida do Vasco SAF, passou a arremessar para dentro do campo copos plásticos, latas de refrigerante, sinalizadores e bombas explosivas (rojão).

Nas arquibancadas, a Polícia Militar teve que intervir pois diversos torcedores quebraram uma grade de acesso ao campo. Informo ainda, que vários carros, sendo um deles o carro de transporte da arbitragem (carro do assistente 1 Sr. Marcelo Van Gasse, placa rtb8d47), que encontravam-se em um setor reservado e disponibilizado pelo clube foi avariado com pedras sendo amassados, arranhados e quebrados.

Conforme informação da Polícia Militar, foi verificado que o acesso aos carros foi executado pelo Portão 6, que foi quebrado pela torcida. Por segurança, os membros da cabine do VAR, tiveram que imediatamente retirarem-se da sala, pois próximo a sala houve um conflito entre a polícia militar e alguns torcedores através de bombas de efeito moral e uso de gás para dispersar os referidos torcedores.

ENTENDA O CASO

Na noite desta quinta-feira, 22, o Vasco perdeu por 1 a 0 para Goiás em São Januário , pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Cruz-Maltino chegou ao décimo jogo seguido sem vencer.

Após a partida, a Colina Histórica foi palco de violência e muita confusão , o que gera possibilidade de punição ao clube nos tribunais.

Logo ao apito final do árbitro Jean Pierre Gonçalves Lima, uma pancadaria generalizada foi iniciada na parte atrás do gol à direita das cabines de transmissão. Com bombas de efeito moral, a Polícia Militar tentou controlar a situação, que piorou logo em seguida.

Os principais alvos de críticas foram o técnico Maurício Barbieri, que acabou demitido , e os dirigentes da 777 Partners.

Tal qual o ocorrido na Vila Belmiro na última quarta-feira, torcedores arremessaram rojões no gramado em meio à saída dos atletas para o vestiário e isso ligou o alerta quanto à possiblidade de uma punição, já que foi solicitado a interdição da casa do Santos.

Com o resultado, o Vasco permanece na penúltima colocação do Brasileirão, com apenas seis pontos somados e série de 10 jogos sem vitória, sendo seis derrotas consecutivos.