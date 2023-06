Após tumulto em São Januário, Vasco receberá mesma punição do Santos e jogará sem torcida por 30 dias

Rio - As confusões em São Januário após a derrota por 1 a 0 para o Goiás , na última quinta-feira (22), terão sérias consequências ao Vasco. Segundo a jornalista Joanna de Assis, da TV Globo, o clube receberá a mesma punição dada ao Santos pelo STJD e terá que jogar sem torcida pelos próximos 30 dias.

A punição tem efeito imediato e o Cruz-Maltino não poderá contar com sua torcida já na partida contra o Cuiabá, na próxima segunda-feira (26), em São Januário. A punição também é válida para os jogos em que o time carioca atue como visitante.

Clima de guerra



A derrota do Vasco dentro de casa, que resultou no décimo jogo seguido sem vitória, provocou a ira dos torcedores e transformou São Januário em uma verdadeira praça de guerra. Logo após o apito final, objetos e sinalizadores foram atirados no gramado.



Fora do estádio, o cenário foi ainda mais caótico. Alguns torcedores chegaram a conseguir invadir o estacionamento e amassaram os carros de alguns jogadores e de um dos árbitros.

Situação dramática

Com a derrota, o Vasco se afundou ainda mais na tabela do Brasileirão. O time tem apenas seis pontos e está na penúltima colocação. Após mais um resultado ruim, o técnico Maurício Barbieri foi demitido.