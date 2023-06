Vasco anuncia demissão de Maurício Barbieri e técnico do sub-20 assume

Em silêncio desde a derrota por 1 a 0 para o Goiá s, quinta-feira (22) em São Januário, o Vasco confirmou nesta sexta a demissão de Mauricio Barbieri. O técnico do sub-20, William Batista assume interinamente o time para o jogo de segunda (26) contra o Cuiabá e já comandará o treino desta tarde.

Segundo comunicado do clube, o diretor técnico, Abel Braga, dará suporte ao profissional. Abelão é outro que está muito pressionado, mas segue no cargo.



Além de confirmar a demissão de Barbieri, o Vasco anunciou que o auxiliar técnico Maldonado e o preparador físico Gustavo Araújo também estão de saída.



A pressão sobre Barbieri ficou insustentável após mais uma derrota, a sexta seguida. O Cruz-Maltino não vence há 10 rodadas e está afundado em 19º lugar com apenas seis pontos. Além disse, o time somou apenas um ponto como mandante.



A decisão pela demissão acontece após o período de 10 dias sem jogos na Data Fifa. Inicialmente, a diretoria segurou o treinador após a derrota para o Internacional, no dia 11, pensando nos dois compromissos em casa, contra Goiás e Cuiabá, para a recuperação no Brasileirão.



A passagem de Barbieri pelo Vasco



Contratado para comandar a retomada do Vasco com a chegada da 777 Partners, Barbieri encerra sua passagem pelo clube com 27 jogos (contando três amistosos) e apenas 10 vitórias, além de quatro empates e 13 derrotas.