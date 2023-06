Vasco x Goiás: drama da comissão esmeraldina em São Januário é noticiado em Portugal

Repercussão da noite vivida pelo técnico Armando Evangelista em São Januário Foto: Reprodução/A Bola

Repercussão da noite vivida pelo técnico Armando Evangelista em São Januário Foto: Reprodução/Record

ENTENDA O CASO



Logo após o apito final da vitória do Goiás sobre o Vasco, uma confusão generalizada se instaurou em São Januário . Os profissionais da nova comissão do Esmeraldino, incluindo o técnico Armando Evangelista, que não ficou à beira do campo por ainda não ter visto de trabalho, precisaram deitar no chão do camarote em que estavam para se proteger.

Segundo os relatos, torcedores do Vasco batiam nos vidros do camarote e ameaçavam invadir o local. Por isso, Evangelista e seus auxiliares se deitaram para que os vândalos imaginassem que não havia mais ninguém ali.

De acordo com o site "ge", o Goiás ficou revoltado com a situação. Além disso, Armando Evangelista e os outros profissionais ficaram bastante assustados com a situação.

Vale mencionar que, fora do estádio, o cenário foi ainda mais caótico. Alguns torcedores chegaram a conseguir invadir o estacionamento e amassaram os carros de alguns jogadores e de um dos árbitros. Além disso, um policial militar atirou contra vascaínos.