Vasco pode optar por Odair Hellmann para cargo de técnico

Rio - Após oficializar a demissão do técnico Maurício Barbieri , o Vasco tem Odair Hellmann como favorito para assumir o cargo. Segundo o portal "Itatiaia", o Cruz-Maltino tem o ex-treinador do Santos como unanimidade, apesar de também adotar cautela pela sua saída recente e conturbada do Peixe.

O nome de Odair não é novidade nos bastidores do Vasco desde que 777 Partners tomou frente da SAF. Na época, o técnico tinha acabado de sair do Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, e declinou do convite do clube carioca para continuar fora do Brasil.

Odair também já foi ventilado no Vasco ainda empregado no Santos. A diretoria o vê como um treinador que pode dar mais ânimo ao elenco, que é considerado bom pelos olhos da SAF. Agora, o técnico voltou ao radar vascaíno.

Mas a única questão, que é tratada com cautela é a recente saída do Peixe. O Cruz-Maltino entende que ele pode querer descansar após a fase turbulenta pela qual passou no clube paulista.

O Vasco busca um técnico mais experiente no momento. E Odair, apesar de ter começado no futebol há poucos anos, soma bons trabalhos no Internacional, clube pelo qual foi vice-campeão da Copa do Brasil em 2019. Ele também teve boa passagem pelo Fluminense em 2020. O trabalho no Santos não é levado em consideração, já que o Peixe se encontra em um cenário parecido ao do clube carioca quando se fala em resultados.