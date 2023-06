Demitido, Barbieri se despede do Vasco: 'Frutos desse trabalho serão colhidos'

treinador acredita que seu trabalho ainda ajudará o time durante a temporada. Mauricio Barbieri se despediu do Vasco após não resistir a 10 partida sem vencer no Brasileirão. Após o anúncio da demissão pelo Cruz-Maltino , nesta sexta-feira (23), odurante a temporada.

"Foi uma honra ter a oportunidade de trabalhar em um clube gigante e de uma bonita história como o Vasco da Gama. Infelizmente, os resultados não apareceram. Fico triste por não corresponder à expectativa criada e poder dar alegria à torcida. Mas entrega, esforço e suor não faltaram. Agradeço a todos os atletas, comissão técnica, diretoria e demais funcionários pela dedicação diária. Tenho certeza de que muitos frutos desse trabalho serão colhidos. Desejo muita sorte na sequência da temporada", disse em comunicado enviado pela assessoria de imprensa.







permanência insustentável.

Principal alvo da ira da torcida pela péssima campanha do Vasco no Brasileirão, Barbieri tinha o apoio da diretoria da SAF, que o segurou após a derrota para o Internacional, antes da parada por causa da Data Fifa. Entretanto, a derrota para o Goiás por 1 a 0 em São Januário tornou sua

Contratado para comandar a retomada do Vasco com a chegada da 777 Partners, Barbieri encerra sua passagem pelo clube com 27 jogos (contando três amistosos) e apenas 10 vitórias, além de quatro empates e 13 derrotas.