Após punição, Vasco informa que ressarcirá torcedores que compraram ingresso para o jogo contra o Cuiabá

Nesta sexta-feira, 22, o Vasco anunciou que todos os ingressos já vendidos para o jogo contra o Cuiabá, válido pela 12ª rodada do Brasileirão, serão cancelados automaticamente. Dessa forma, os torcedores terão os valores ressarcidos. Abaixo, saiba como será cada caso:

– Torcedores que realizaram suas compras on-line (crédito ou Pix) terão os valores estornados automaticamente em até 24h a contar da publicação desta nota



– Torcedores que adquiriram ingressos no Pdv através de crédito ou débito, também terão seus valores estornados automaticamente em até 24h a partir da publicação desta nota



– Já os torcedores que adquiriram ingressos no PDV através de dinheiro, deverão procurar o atendimento ao sócio em São Januário, para apresentar o ingresso adquirido e receber o dinheiro de volta. O atendimento ao sócio funciona de segunda a sexta das 9h as 18h. Sábados de 10h a 12h.



* Vale ressaltar que os estornos no cartão de crédito serão realizados em 24h, contudo o crédito na fatura depende da data de fechamento de cada cartão. Nesse sentido, os créditos podem cair na fatura no mês seguinte ou o subsequente.

Em tempo: Vasco e Cuiabá se enfrentam na próxima segunda-feira, às 21h, em São Januário. Em crise, o Gigante da Colina soma apenas seis pontos e é o penúltimo colocado do Brasileirão.

VEJA A NOTA DO VASCO NA ÍNTEGRA

— Vasco da Gama (@VascodaGama) June 23, 2023

Por determinação do STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o Vasco atuará sem torcida (portões fechados), inclusive como visitante, por 30 dias ou até o efetivo julgamento. A medida, devido aos fatos ocorridos na partida de quinta-feira (22), contra o Goiás, já entrará em vigor na próxima segunda-feira (26), no jogo diante do Cuiabá.



O Vasco da Gama, que se orgulha de ter a presença maciça de famílias inteiras em seu estádio, reforça que tem trabalhado para melhorar a experiência dos torcedores, como a nova operação de bares no confronto diante do Goiás e lamenta os fatos ocorridos na última noite em São Januário. O clube entende o sentimento do torcedor, mas nada justifica os atos de vandalismo e as cenas de violência.



Devolução de valores – Vasco x Cuiabá



