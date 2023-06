São Januário: após pedido do MP, Justiça determina interdição do estádio do Vasco

Na noite desta sexta-feira, 23, a Justiça do Rio determinou a interdição de São Januário. O estádio do Vasco foi palco de uma violência generalizada após a derrota do Cruz-Maltino para o Goiás, na última quinta.

O pedido foi feito pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Posteriormente, o juiz Bruno Arthur Mazza, do Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos, acatou o pedido com uma decisão em caráter liminar. A informação foi dada primeiro pelo "ge".

Assim, o estádio passa a estar proibido de receber qualquer evento "até que reste comprovada a presença das condições necessárias por meio de laudos técnicos atualizados dos órgãos estatais e do Perito do Juízo". Consequentemente, São Januário não poderá receber a partida entre Vasco e Cuiabá, marcada para segunda-feira.

O CASO

Logo ao apito final do árbitro Jean Pierre Gonçalves Lima, uma pancadaria generalizada foi iniciada na parte atrás do gol à direita das cabines de transmissão. Com bombas de efeito moral, a Polícia Militar tentou controlar a situação, que piorou logo em seguida.

Os principais alvos de críticas foram o técnico Maurício Barbieri, que acabou demitido , e os dirigentes da 777 Partners.

A nova comissão técnica do Goiás também também passou por apuros . Os profissionais, incluindo o técnico Armando Evangelista, que não ficou à beira do campo por ainda não ter visto de trabalho, precisaram deitar no chão do camarote em que estavam para se proteger.