STJD nega recurso do Vasco e mantém jogos com portões fechados

Rio - O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) negou o pedido do Vasco para enfrentar o Cuiabá, na próxima segunda-feira (26), com presença de público, em São Januário. O clube tentou reverter a punição alegando já havia iniciado a venda de ingressos, mas o tribunal manteve a decisão.

Após a confusão na partida contra o Goiás, o STJD puniu o Vasco com portões fechados por 30 dias. O clube, no entanto, tenta reverter a decisão na Justiça Comum. Porém, o judiciário acatou o pedido do Ministério Público para interditar o estádio de São Januário.