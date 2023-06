Andrey se despede do Vasco e lamenta momento ruim: ‘Não saiu como esperávamos’

Rio - O volante Andrey Santos foi às redes sociais neste sábado (24) se despedir do Vasco. O volante, que está emprestado até o fim do mês pelo Chelsea, recebeu terceiro cartão amarelo na derrota para o Goiás e não jogará mais pelo clube.



“Não saiu como esperávamos... Mas estarei sempre na torcida, e tenho certeza que dias melhores virão”, escreveu Andrey, lamentando o momento conturbado em que deixa São Januário.



Revelado pelo Vasco, Andrey foi vendido ao Chelsea no fim do ano passado. No entanto, como não tinha a pontuação necessária para conseguir o visto que o permitia atuar na Premier League, foi emprestado ao Cruz-Maltino durante o primeiro semestre. Agora, conseguiu a pontuação e voltará para a Inglaterra.



Com apenas seis pontos e na penúltima posição, o Vasco vive situação dramática no Brasileirão. O time carioca volta a campo na segunda-feira, contra o Cuiabá, mas o local ainda está indefinido, já que São Januário foi interditado pela Justiça.