Vasco sofre derrota na Justiça e São Januário permanece fechado

Rio - O Vasco não conseguiu evitar a interdição de São Januário para o duelo contra o Cuiabá, na próxima segunda-feira (26), às 21h (de Brasília), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o STJD vetar o pedido para abertura dos portões, a Justiça do Rio de Janeiro negou a ação e manteve a decisão de interdição do estádio.

Primeiramente, o Vasco tentou reverter a punição de portões fechados alegando que já havia vendido os ingressos, mas teve o pedido negado pelo STJD. O Cruz-Maltino ainda tinha a intenção de ter o estádio à disposição, mas a Justiça acatou a solicitação do Ministério Público pela interdição do local. Apesar das decisões, a CBF ainda não alterou o local da partida.

O departamento jurídico do Vasco chegou a reunir laudos técnicos para comprovar que São Januário tem condições de receber eventos esportivos, a pedido do Juizado Especial do Torcedor e Grandes Eventos. Mas não adiantou. O Cruz-Maltino jogará sem torcida, como mandante e visitante, pelos próximos 30 dias. Os torcedores que compraram ingresso para o jogo contra o Cuiabá serão ressarcidos.