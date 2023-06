Vasco anuncia empréstimo de atacante a clube da Moldávia

Rio - O Vasco anunciou, nesta segunda-feira (26), o empréstimo de Vinícius Paiva ao Sheriff, campeão da Moldávia e que disputará os playoffs da próxima Liga dos Campeões. O atacante, de 22 anos, será emprestado por um ano e tem opção de compra prevista em contrato. Seu vínculo com o Cruz-Maltino vai até o fim de 2024.

O Vasco da Gama informa que acertou o empréstimo do atleta Vinícius Paiva ao Sheriff, da Moldávia, por um ano com opção de compra fixada.



Na atual temporada, Vinícius Paiva teve poucas oportunidades. Ao todo, ele disputou apenas três jogos, sendo dois pelo Campeonato Carioca, contra Portuguesa e Volta Redonda, além de uma partida pela Copa do Brasil, diante do Trem, do Amapá, na primeira fase.

Em 2022, Vinícius Paiva também foi emprestado e jogou 10 partidas pelo Ituano na Série B do Campeonato Brasileiro.