Ceni ganha força e vira favorito para assumir o Vasco

Rio - Em busca de um substituto para Mauricio Barbieri, o Vasco trabalha com Rogério Ceni sendo neste momento o favorito para assumir o comando do clube carioca. De acordo com informações do portal "GE", o perfil do ex-goleiro é visto como positivo internamento no Cruz-Maltino.

Em situação complicada no Brasileirão, o Vasco busca um treinador que tenha conhecimento do futebol brasileiro, que seja vitorioso e também ajude com questões extracampo. O nome de Rogério Ceni se encaixaria em todas estas questões.

Além disso, Ceni tem bom relacionamento com Léo, zagueiro e um dos principais líderes do elenco do Vasco, tal situação estaria sendo vista como positiva pelo clube carioca. De acordo com o site, o argentino Ramon Díaz foi descartado. O ex-treinador do Al Hilal foi especulado, mas sequer foi cogitado pelo clube.

Ídolo do São Paulo como goleiro, Ceni iniciou sua trajetória como treinador no próprio clube paulista. Ele teve duas passagens pelo Tricolor do Morumbi, sem muito brilho. Pelo Fortaleza e pelo Flamengo, Ceni fez trabalhos vitoriosos. No Rubro-Negro conquistou um Carioca, uma Supercopa do Brasil e um Brasileiro. Pelo clube nordestino, o treinador ganhou dois Estaduais, uma Copa do Nordeste e uma Série B. O ex-goleiro também teve uma passagem pelo Cruzeiro em 2019.